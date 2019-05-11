В Одесской области поезд насмерть сбил 71-летнюю женщину
Киев • УНН
КИЕВ. 11 мая. УНН. Сегодня в Одесской области поезд "Одесса-Киев" сбил 71-летнюю женщину, от полученных травм она скончалась на месте. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Кодымское отделения полиции в Одесской области.
"Следственно-оперативной группой, которая сейчас работает на месте происшествия, предварительно установлено, что потерпевшая переходила через железнодорожные пути в неустановленном месте и при приближении поезда не среагировала на его сигнал", - говорится в сообщении.
Сейчас полицейские устанавливают обстоятельства трагедии. Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по ч. 3 ст. 276 (нарушение правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного, водного или воздушного транспорта) Уголовного кодекса Украины.
Напомним, в Житомирской области грузовой поезд насмерть сбил женщину.