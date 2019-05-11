На Одещині потяг на смерть збив 71-річну жінку
Київ • УНН
КИЇВ. 11 травня. УНН. Сьогодні на Одещині потяг “Одеса-Київ” збив 71-річну жінку, від отриманих травм вона померла на місці. Про це УНН повідомляє з посиланням на Кодимське відділення поліції в Одеській області.
“Слідчо-оперативною групою, яка зараз працює на місці події, попередньо встановлено, що потерпіла переходила через залізничні колії в невстановленому місці та під час наближення потягу не зреагувала на його сигнал”, — йдеться у повідомленні.
Наразі поліцейські встановлюють обставини трагедії. Вирішується питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 3 ст. 276 (порушення правил безпеки руху або експлуатації залізничного, водного чи повітряного транспорту) Кримінального кодексу України.
Нагадаємо, у Житомирській області вантажний потяг на смерть збив жінку.