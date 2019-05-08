На Житомирщині потяг на смерть збив жінку

За даними поліції, близько третьої години ночі на 81 км перегону Чуднів–Печанівка у с. Разіному Романівського району, вантажний потяг збив жінку, яка рухалась по залізничних коліях у попутному напрямку. Внаслідок цього жінка загинула.

Упродовж дня правоохоронці встановили особу загиблої – нею виявилася 55-річна жителька райцентру.



Відповідні відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 3 ст. 276 (Порушення правил безпеки руху або експлуатації залізничного, водного чи повітряного транспорту) КК України.



Нагадаємо, у Харківській області електропотяг збив чоловіка.