В Житомирской области поезд насмерть сбил женщину

По данным полиции, около трех часов ночи на 81 км перегона Чуднов-Печановка в с. Разин Романовского района, грузовой поезд сбил женщину, которая двигалась по железнодорожным путям в попутном направлении. В результате женщина погибла.

В течение дня правоохранители установили личность погибшей - ею оказалась 55-летняя жительница райцентра.



Соответствующие сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 3 ст. 276 (Нарушение правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного, водного или воздушного транспорта) УК Украины.



Напомним, в Харьковской области электропоезд сбил мужчину.