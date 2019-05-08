В Житомирской области поезд насмерть сбил женщину
Киев • УНН
КИЕВ. 8 мая. УНН. В Житомирской области грузовой поезд насмерть сбил женщину. Об этом сообщает УНН со ссылкой на отдел коммуникации полиции Житомирской области.
По данным полиции, около трех часов ночи на 81 км перегона Чуднов-Печановка в с. Разин Романовского района, грузовой поезд сбил женщину, которая двигалась по железнодорожным путям в попутном направлении. В результате женщина погибла.
В течение дня правоохранители установили личность погибшей - ею оказалась 55-летняя жительница райцентра.
Соответствующие сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 3 ст. 276 (Нарушение правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного, водного или воздушного транспорта) УК Украины.
Напомним, в Харьковской области электропоезд сбил мужчину.