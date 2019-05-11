В Одесской области во время пожара в автомобиле погибла двухлетняя девочка
Киев • УНН
КИЕВ. 11 мая. УНН. Полицейские расследуют факт смерти двухлетней девочки, которая погибла во время пожара в автомобиле в селе Казацкое Белгород-Днестровского Одесской области. Об этом сообщает УНН со ссылкой на полиции ГУНП в Одесской области.
"Как рассказал 27-летний отец девочки, утром он вместе с дочерью ездил на автомобиле по делам. Вернувшись домой, вышел с ребенком из машины, сам пошел в дом, а девочка осталась во дворе без присмотра взрослых. Когда через несколько минут отец выглянул в окно, во дворе дочери не было. Тогда он вышел из дома и увидел сначала дым в салоне автомобиля, а открыв дверь - пламя на пассажирском сиденье. Там же он обнаружил и бездыханное тело дочери. По словам мужчины, он понес маленькую к дому и пытался оказать помощь, но напрасно", - сообщила заместитель начальника следственного отдела Белгород-Днестровского отдела полиции Наталья Митрофанова.
Для установления причины смерти тело ребенка направлено в бюро судебно-медицинских экспертиз.
По факту смерти ребенка сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований по признакам уголовного преступления, предусмотренного пунктом 2 части 2 статьи 115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство с пометкой "несчастный случай").
В Единый реестр досудебных расследований следственным внесены сведения по признакам уголовного преступления, предусмотренного статьей 166 (злостное невыполнение обязанностей по уходу за ребенком или за лицом, в отношении которого установлена опека или попечительство) Уголовного кодекса Украины.
Напомним, в Одесской области в результате возгорания в салоне автомобиля "ВАЗ" погибла дочь владельца автомобиля, которая находилась внутри.