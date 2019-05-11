На Одещині під час пожежі в автомобілі загинула дворічна дівчинка

"Як розповів 27-річний батько дівчинки, вранці він разом із донькою їздив на автомобілі у справах. Повернувшись додому, вийшов з дитиною з машини, сам пішов у будинок, а дівчинка залишилася на подвір’ї без нагляду дорослих. Коли через декілька хвилин батько виглянув у вікно, у дворі доньки не було. Тоді він вийшов з будинку і побачив спочатку дим в салоні автомобіля, а відкривши двері — полум’я на пасажирському сидінні. Там же він виявив і бездиханне тіло донечки. Зі слів чоловіка, він поніс маленьку до будинку та намагався надати допомогу, але марно“,- повідомила заступник начальника слідчого відділу Білгород-Дністровського відділу поліції Наталя Митрофанова.

Для встановлення причини смерті тіло дитини направлено до бюро судово-медичних експертиз.

За фактом смерті дитини відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого пунктом 2 частини 2 статті 115 Кримінального кодексу України (умисне вбивство з приміткою “нещасний випадок”).

До Єдиного реєстру досудових розслідувань слідчим внесено відомості за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого статтею 166 (злісне невиконання обов’язків по догляду за дитиною або за особою, щодо якої встановлено опіку чи піклування) Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, на Одещині внаслідок загоряння в салоні автомобіля “ВАЗ” загинула дочка власника автомобіля, яка знаходилась всередині.



