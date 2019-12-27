В Одесской области мужчину задержали за убийство собственного сына
Киев • УНН
КИЕВ. 27 декабря. УНН. В Белгород-Днестровском районе Одесской области правоохранители задержали мужчину по подозрению в убийстве собственного сына. Об этом УНН сообщили в отделе коммуникации ГУНП в области.
Во время семейной ссоры отец ударил 44-летнего мужчину ножом в грудь, а на следующий день, уже мертвого, спрятал во дворе под мусором. Так покойник пролежал трое суток, пока его не заметили селяне и не вызвали полицию.
Прибыв на место происшествия, следственно-оперативная группа Белгород-Днестровского отдела полиции установила обстоятельства трагедии.
Выяснилось, что 70-летний глава семейства бросился с ножом на сына, когда тот в состоянии алкогольного опьянения якобы потребовал у матери деньги, угрожая старой женщине физической расправой. Начался конфликт, во время которого пенсионер и нанес пострадавшему смертельный удар.
"Действия мужчины квалифицировали как умышленное убийство. Ему уже сообщили о подозрении по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины и до решения вопроса о мере пресечения задержали в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины", - рассказал начальник Белгород-Днестровского ОП Вячеслав Барба.
Напомним, в Киевской области полиция задержала мужчину, который накануне зарезал собственную жену из-за ревности.