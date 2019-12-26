Поліція затримала чоловіка, який зарізав дружину через ревнощі
Київ • УНН
КИЇВ. 26 грудня. УНН. Поліція затримала чоловіка, який напередодні зарізав власну дружину через ревнощі, пише УНН з посиланням на прес-службу Національної поліції у Київській області.
Зловмисника затримали поліцейські Кагарлицького району на місці злочину, в одному з будинків у місті Ржищів.
“Як з’ясувалося, конфлікт між парою на ґрунті ревнощів стався під час спільного розпиття алкогольних напоїв, аж раптом, чоловік схопив ніж і завдав ним ударів жінці. Сусід, в будинку якого стався інцидент, викликав на місце правоохоронців та швидку медичну допомогу”, — вказано у повідомленні.
Лікарям не вдалося врятувати потерпілу, від отриманих травм 56-річна жінка померла. 64-річного нападника затримали поліцейські в порядку ст. 208 КПК України, нині він знаходиться в ізоляторі тимчасового тримання.
Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 121 (Умисне тяжке тілесне ушкодження, що спричинило смерть потерпілого) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від семи до десяти років. Розпочато досудове розслідування.
Як передавав УНН, поліція Черкаської області затримала чоловіка, який напав та вбив посеред вулиці людину.