Поліція Черкаської області затримала чоловіка, який напав та вбив посеред вулиці людину
Київ • УНН
КИЇВ. 25 грудня. УНН. Поліцейські Черкащини оперативно затримали зловмисника, який вбив чоловіка на одній з вулиць Канева, пише УНН з посиланням на пресслужбу Національної поліції у Черкаській області.
Вчора, 24 грудня, в другій половині дня до Канівського відділення поліції надійшла інформація, що на одній з вулиць міста виявлено чоловіка з чисельними ножовими пораненнями.
“Лікарі, які прибули на місце події намагалися врятувати потерпілого, але поранення виявилися тяжкими і чоловік помер. Не зважаючи на те, що напад стався в день, очевидців даної події на місці виявити не вдалося. У поліцейських була лише одна зачіпка — перед смертю чоловік встиг сказати, що на нього напав місцевий житель у якого з ним був конфлікт. Проте жодних інших даних про нападника потерпілий повідомити не встиг”, — повідомили у поліції.
Поліцейські з’ясували, що дійсно нещодавно у потерпілого був конфлікт з чоловіком в одному з розважальних закладів, проте ніхто з його кола спілкування не знав даного чоловіка.
“Протягом декількох годин клопіткої праці, було встановлено повне коло осіб, які були свідками того конфлікту та встановили особу, на яку вказував потерпілий. Чоловіка знайшли за місцем проживання, у нього поліцейські вилучили одяг зі слідами крові. Розуміючи, що у поліцейських достатньо доказів його вини, чоловік у скоєному зізнався, та розповів, що вдень був у місті та помітив потерпілого на одній з вулиць. Залишив свій автомобіль та почав слідкувати за чоловіком. Коли навкруги не виявилось людей, напав на потерпілого. Зав’язалася бійка, під час якої зловмисник наніс потерпілому декілька ножових поранень, після чого втік з місця події. Щоб приховати сліди злочину, ніж закопав”, — додали правоохоронці.
Речові докази та знаряддя злочину вилучено. Відкрито кримінальне провадження за частиною 1 статті 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Нападника затримано в порядку статті 208 Кримінального процесуального Кодексу України. Наразі вирішується питання про оголошення йому підозри та обрання міри запобіжного заходу.
Як писав УНН, у Києві чоловік стріляв у знайомого через мангал.