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Полиция Черкасской области задержала мужчину, который напал и убил посреди улицы человека

Полиция Черкасской области задержала мужчину, который напал и убил посреди улицы человека

Киев  •  УНН

 • 19888 просмотра

КИЕВ. 25 декабря. УНН. Полицейские Черкасской области оперативно задержали злоумышленника, который убил мужчину на одной из улиц Канева, пишет УНН со ссылкой на пресс-службу Национальной полиции в Черкасской области.

Вчера, 24 декабря, во второй половине дня в Каневское отделения полиции поступила информация, что на одной из улиц города обнаружен мужчина с многочисленными ножевыми ранениями.

“Врачи, прибывшие на место происшествия пытались спасти пострадавшего, но ранения оказались тяжелыми и мужчина умер. Несмотря на то, что нападение произошло в день, очевидцев данного происшествия на месте обнаружить не удалось. В полицейских была только одна зацепка — перед смертью мужчина успел сказать, что на него напал местный житель у которого с ним был конфликт. Однако никаких других данных о нападающем пострадавший сообщить не успел”, — сообщили в полиции.

Полицейские выяснили, что действительно недавно у пострадавшего был конфликт с мужчиной в одном из развлекательных заведений, однако никто из его круга общения не знал данного мужчину.

“В течение нескольких часов кропотливого труда, было установлено полный круг лиц, которые были свидетелями того конфликта и установили лицо, на которое указывал пострадавший. Мужчину нашли по месту жительства, у него полицейские изъяли одежду со следами крови. Понимая, что в полицейских достаточно доказательств его вины, мужчина в содеянном сознался, и рассказал, что днем был в городе и заметил пострадавшего на одной из улиц. Оставил свой автомобиль и начал следить за мужчиной. Когда вокруг не оказалось людей, напал на потерпевшего. Завязалась драка, во время которой злоумышленник нанес потерпевшему несколько ножевых ранений, после чего скрылся с места происшествия. Чтобы скрыть следы преступления, нож закопал”, — добавили правоохранители.

Вещественные доказательства и орудия преступления изъяты. Открыто уголовное производство по части 1 статьи 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Нападающий задержан в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Сейчас решается вопрос об объявлении ему подозрения и избрании меры пресечения.

Как писал УНН, в Киеве мужчина стрелял у знакомого из-за мангала.

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