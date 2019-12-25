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У Києві чоловік стріляв у знайомого через мангал

У Києві чоловік стріляв у знайомого через мангал

Київ • УНН

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КИЇВ. 25 грудня. УНН. У Києві оперативники затримали підозрюваного за замах на вбивство знайомого. Про це повідомляє УНН з посиланням на відділ комунікації поліції Києва.

“Зловмисник вирішив помститися киянину через звинувачення його батька у крадіжці. Дочекавшись чоловіка біля будинку, він вистрілив у груди та втік. Розпочато кримінальне провадження”, — йдеться у повідомленні.

Так, до поліції надійшло повідомлення про те, що на вулиці Павла Тичини чути постріли та поранено чоловіка. За вказаною адресою негайно виїхали правоохоронці та оглянули місце події, а також поспілкувалися зі свідками, очевидцями та опитали потерпілого.

“За словами чоловіка, вранці між ним та батьком знайомого виник конфлікт через те, що той нібито викрав мангал із території його підприємства. Через це син вирішив йому помститися, дочекався біля будинку, кілька разів вистрелив в нього, а потім втік”, — розповів начальник Дніпровського управління поліції Олександр Кузьмін

Медики госпіталізували 42-річного потерпілого з вогнепальним пораненням грудей. Протягом кількох годин працівники карного розшуку встановили місцезнаходження стрілка та затримали його. Ним виявився місцевий мешканець, 1984 року народження.

“Фігуранта затримали у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. За даним фактом слідчі розпочали кримінальне провадження за частиною другою статті 15 та частиною першою статті 115 (Замах на вбивство) Кримінального кодексу України, це — замах на умисне вбивство. Затриманому загрожує до п’ятнадцяти років позбавлення волі”, — додав Кузьмін.

Нагадаємо, на Київщині двоє товаришів напідпитку влаштували стрілянину через ревнощі.

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