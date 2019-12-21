На Київщині між чоловіками сталася перестрілка через ревнощі

КИЇВ. 21 грудня. УНН. На Київщині двоє товаришів напідпитку влаштували стрілянину через ревнощі. В результаті один чоловік отримав поранення вуха, а інший – руки. Про це повідомляє УНН з посиланням на відділ комунікації ГУНП в області.