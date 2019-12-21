На Київщині між чоловіками сталася перестрілка через ревнощі
Київ • УНН
КИЇВ. 21 грудня. УНН. На Київщині двоє товаришів напідпитку влаштували стрілянину через ревнощі. В результаті один чоловік отримав поранення вуха, а інший – руки. Про це повідомляє УНН з посиланням на відділ комунікації ГУНП в області.
"У селищі Макарів інцидент стався між чоловіками на ґрунті ревнощів. Двоє товаришів приїхали на "розбірки" напідпитку, прихопивши з собою зброю. У результаті сутички між групою чоловіків, один з них отримав травми у вигляді вогнепального поранення вуха, інший – поранення руки", - йдеться у повідомленні.
Вказано, що поліцейські затримали зловмисників на місці правопорушення у порядку ст. 208 КПК України. Ними виявилися 39-ти та 44-річний жителі Макарова.
"В якості речових доказів правоохоронці у них вилучили мисливську рушницю, пристрій для відстрілу гумових куль "Форт-12р", набої", - зазначили у відділі комунікації.
Також вказано, що зброю та боєприпаси направили на проведення експертизи до НДЕКЦ МВС.
За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 4 ст. 296 (Хуліганство) Кримінального кодексу України.
"Наразі вирішується питання про оголошення підозри двом затриманим чоловікам. Міру запобіжного заходу на час тривання досудового розслідування для них обере суд", - додали у відділі комунікацій.
Нагадаємо, у чоловіка, який стріляв серед вулиці на Київщині, вилучено зброю та гранати.