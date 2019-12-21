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В Киевской области между мужчинами произошла перестрелка из-за ревности

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 21 декабря. УНН. В Киевской области двое товарищей навеселе устроили стрельбу из-за ревности. В результате один мужчина получил ранения уха, а другой - руки. Об этом сообщает УНН со ссылкой на отдел коммуникации ГУНП в области.

"В поселке Макаров инцидент произошел между мужчинами на почве ревности. Двое товарищей приехали на "разборки" навеселе, прихватив с собой оружие. В результате столкновения между группой мужчин, один из них получил травмы в виде огнестрельного ранения уха, другой - ранения руки", - говорится в сообщении.

Указано, что полицейские задержали злоумышленников на месте правонарушения в порядке ст. 208 УПК Украины. Ими оказались 39-ти и 44-летний жители Макарова.

"В качестве вещественных доказательств правоохранители у них изъяли охотничье ружье, устройство для отстрела резиновых пуль "Форт-12р", патроны", - отметили в отделе коммуникации.

Также указано, что оружие и боеприпасы направили на проведение экспертизы в НИЭКЦ МВД.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины.

"Сейчас решается вопрос об объявлении подозрения двум задержанным мужчинам. Меру пресечения на время продолжения досудебного расследования для них изберет суд", - добавили в отделе коммуникаций.

Напомним, у мужчины, который стрелял посреди улицы в Киевской области, изъято оружие и гранаты.

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