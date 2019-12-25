В Киеве мужчина стрелял в знакомого из-за мангала
Киев • УНН
КИЕВ. 25 декабря. УНН. В Киеве оперативники задержали подозреваемого за покушение на убийство знакомого. Об этом сообщает УНН со ссылкой на отдел коммуникации полиции Киева.
“Злоумышленник решил отомстить киевлянину за обвинение отца в краже. Дождавшись мужчину у дома, он выстрелил в грудь и скрылся. Начато уголовное производство”, — говорится в сообщении.
Так, в полицию поступило сообщение о том, что на улице Павла Тычины слышны выстрелы и ранен мужчина. По указанному адресу немедленно выехали правоохранители и осмотрели место происшествия, а также пообщались со свидетелями, очевидцами и опросили потерпевшего.
“По словам мужчины, утром между ним и отцом знакомого возник конфликт из-за того, что тот якобы похитил мангал с территории его предприятия. Поэтому сын решил ему отомстить, дождался возле дома, несколько раз выстрелил в него, а затем скрылся”, — рассказал начальник Днепровского управления полиции Александр Кузьмин
Медики госпитализировали 42-летнего пострадавшего с огнестрельным ранением груди. В течение нескольких часов сотрудники уголовного розыска установили местонахождение стрелка и задержали его. Им оказался местный житель, 1984 года рождения.
“Фигуранта задержали в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. По данному факту следователи начали уголовное производство по части второй статьи 15 и частью первой статьи 115 (покушение на убийство) Уголовного кодекса Украины, это — покушение на умышленное убийство. Задержанному грозит до пятнадцати лет лишения свободы”, — добавил Кузьмин.
Напомним, в Киевской области двое товарищей навеселе устроили стрельбу из-за ревности.