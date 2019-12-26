Полиция задержала мужчину, который зарезал жену из-за ревности
Киев • УНН
КИЕВ. 26 декабря. УНН. Полиция задержала мужчину, который накануне зарезал собственную жену из-за ревности, пишет УНН со ссылкой на пресс-службу Национальной полиции в Киевской области.
Злоумышленника задержали полицейские Кагарлицкого района на месте преступления, в одном из домов в городе Ржищев.
“Как выяснилось, конфликт между парой на почве ревности произошел во время совместного распития алкогольных напитков, и вдруг, мужчина схватил нож и нанес им удары женщине. Сосед, в доме которого произошел инцидент, вызвал на место правоохранителей и скорую медицинскую помощь”, — указано в сообщении.
Врачам не удалось спасти потерпевшую, от полученных травм 56-летняя женщина умерла. 64-летнего нападающего задержали полицейские в порядке ст. 208 УПК Украины, сейчас он находится в изоляторе временного содержания.
Следователи открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 121 (Умышленное тяжкое телесное повреждение, повлекшее смерть потерпевшего) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от семи до десяти лет. Начато досудебное расследование.
Как сообщал УНН, полиция Черкасской области задержала мужчину, который напал и убил посреди улицы человека.