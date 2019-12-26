Полиция задержала мужчину, который зарезал жену из-за ревности

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рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
07:39 • 45892 просмотра

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 122891 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 128643 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 126702 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 151010 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 112176 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

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Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
5 марта, 08:58 • 112368 просмотра

Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
5 марта, 08:02 • 109923 просмотра

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 132291 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

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4 марта, 14:27 • 130882 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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Полиция задержала мужчину, который зарезал жену из-за ревности

Полиция задержала мужчину, который зарезал жену из-за ревности

Киев  •  УНН

 • 13629 просмотра

КИЕВ. 26 декабря. УНН. Полиция задержала мужчину, который накануне зарезал собственную жену из-за ревности, пишет УНН со ссылкой на пресс-службу Национальной полиции в Киевской области.

Злоумышленника задержали полицейские Кагарлицкого района на месте преступления, в одном из домов в городе Ржищев.

“Как выяснилось, конфликт между парой на почве ревности произошел во время совместного распития алкогольных напитков, и вдруг, мужчина схватил нож и нанес им удары женщине. Сосед, в доме которого произошел инцидент, вызвал на место правоохранителей и скорую медицинскую помощь”, — указано в сообщении.

Врачам не удалось спасти потерпевшую, от полученных травм 56-летняя женщина умерла. 64-летнего нападающего задержали полицейские в порядке ст. 208 УПК Украины, сейчас он находится в изоляторе временного содержания.

Следователи открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 121 (Умышленное тяжкое телесное повреждение, повлекшее смерть потерпевшего) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от семи до десяти лет. Начато досудебное расследование.

Как сообщал УНН, полиция Черкасской области задержала мужчину, который напал и убил посреди улицы человека.

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