На Одещині чоловіка затримали за вбивство власного сина
Київ • УНН
КИЇВ. 27 грудня. УНН. У Білгород-Дністровському районі Одеської області правоохоронці затримали чоловіка за підозрою у вбивстві власного сина. Про це УНН повідомили у відділі комунікації ГУНП в області.
Під час сімейної сварки батько вдарив 44-річного чоловіка ножем у груди, а наступного дня, вже мертвого, сховав на подвір’ї під сміттям. Так небіжчик пролежав три доби, поки його не помітили селяни і не викликали поліцію.
Прибувши на місце події, слідчо-оперативна група Білгород-Дністровського відділу поліції встановила обставини трагедії.
З’ясувалося, що 70-річний глава сімейства кинувся з ножем на сина, коли той у стані алкогольного сп’яніння нібито почав вимагати у матері гроші, погрожуючи старенькій фізичною розправою. Почався конфлікт, під час якого пенсіонер і завдав постраждалому смертельного удару.
"Дії чоловіка кваліфікували як умисне вбивство. Йому вже повідомили про підозру за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України та до вирішення питання щодо запобіжного заходу затримали в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України", - розповів начальник Білгород-Дністровського ВП В’ячеслав Барба.
Нагадаємо, на Київщині поліція затримала чоловіка, який напередодні зарізав власну дружину через ревнощі.