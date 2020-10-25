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В Одесской области мужчина порвал свои бюллетени

В Одесской области мужчина порвал свои бюллетени

Киев  •  УНН

 • 9095 просмотра

КИЕВ. 25 октября. УНН. В Одесской области полицейские составили протокол на жителя Измаила, который порвал свои бюллетени. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу полиции в Одесской области.

“Мужчина, не найдя свободной кабинки для голосования, хотел заполнить бюллетени у свободной урны. Члены комиссии сделали избирателю замечание, на что он порвал бюллетени, выбросил их в урну и покинул избирательный участок”, — говорится в сообщении.

Сообщается, что выехав на место происшествия, полицейские установили личность правонарушителя.

“На 54-летнего жителя города правоохранители составили протокол по ст. 212-23 (Повреждения, сокрытие, уничтожение своего избирательного бюллетеня, бюллетеня для голосования на референдуме или вынесения его за пределы помещения для голосования) КоАП, что влечет за собой наложение штрафа от ста до двухсот необлагаемых минимумов доходов граждан”, — отмечается в сообщении.

Как сообщалось в пресс-службе полиции Одесской области, измаилец 1961 года рождения порвал бюллетень в кабинке для голосования. Свой поступок мужчина объяснил тем, что не желает отдавать свой голос одной политической силе.

Напомним, в Никополе 70-летний мужчина порвал собственные бюллетени для голосования.

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