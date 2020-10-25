На Одещині чоловік порвав свої бюлетені
Київ • УНН
КИЇВ. 25 жовтня. УНН. На Одещині поліцейські склали протокол на жителя Ізмаїла, який порвав свої бюлетені. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу поліції в Одеській області.
“Чоловік, не знайшовши вільної кабінки для голосування, хотів заповнити бюлетені біля вільної урни. Члени комісії зробили виборцю зауваження, на що він порвав бюлетені, викинув їх в урну та покинув виборчу дільницю”, — йдеться в повідомленні.
Повідомляється, що виїхавши на місце події, поліцейські встановили особу правопорушника.
“На 54-річного мешканця міста правоохоронці склали протокол за ст. 212-23 (Пошкодження, приховування, знищення свого виборчого бюлетеня, бюлетеня для голосування на референдумі або винесення його за межі приміщення для голосування) КУпАП, що тягне за собою накладення штрафу від ста до двохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян”, — зазначається в повідомленні.
Як повідомлялося в пресслужбі поліції Одеської області, ізмаїлець 1961 року народження порвав бюлетень в кабінці для голосування. Свій вчинок чоловік пояснив тим, що не бажає віддавати свій голос жодній політичній силі.
Нагадаємо, у Нікополі 70-річний чоловік порвав власні бюлетені для голосування.