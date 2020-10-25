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На Дніпропетровщині пенсіонер порвав бюлетені

Київ • УНН

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КИЇВ. 25 жовтня. УНН. У Нікополі 70-річний чоловік порвав власні бюлетені для голосування. Про це повідомили в пресслужбі Нікопольського відділу поліції, передає УНН.

“На одній із дільниць 70-річний чоловік порвав власні бюлетені для голосування. 25 жовтня о 8:16 до Нікопольського відділу поліції надійшло повідомлення про те, що на одній із дільниць чоловік порвав бюлетені для голосування”, - повідомили правоохоронці.

Наразі працівники поліції відносно порушника складають протокол за статтею 212-23 КУпАП (Пошкодження, приховування, знищення свого виборчого бюлетеня, бюлетеня для голосування на референдумі або винесення його за межі приміщення для голосування).

Зазначимо, що на Волині на окремих дільницях не вистачає виборчих скриньок та кабінок.

Українські Національні Новини

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