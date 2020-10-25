На Волині на окремих дільницях не вистачає виборчих скриньок та кабінок - ОПОРА
Київ • УНН
КИЇВ. 25 жовтня. УНН. На Волині на деяких окремих дільницях не вистачає виборчих скриньок та кабінок для голосування. Про це повідомляє громадська мережа "ОПОРА", передає УНН.
“На Волині інформують про нестачу виборчих скриньок та кабінок на окремих дільницях області. Також у селі Пнівне Камінь-Каширського району сейф із бюлетенями зранку транспортували до дільниці з іншого приміщення”, — сказано у повідомленні.
Зазначається, що на дільниці у селі № 070558 у селі Невір Камін-Каширського району міститься лише 3 скриньки для голосування — дві великих та 1 мала.
На дільниці № 070719 у селі Цміни Камінь-Каширського району міститься 3 кабіни для голосування. Також є лише 2 великі та 2 малі скриньки для голосування, додали в ОПОРІ.
У селі Піски Луцького району на дільниці № 070128 (середня), не вистачає і кабінок, і скриньок. Тут міститься загалом 3 кабінки, 2 великих виборчих скриньки, а також 2 малих, вказали спостерігачі.
На великій дільниці № 070734 у селищі Ратне Ковельського району, як вказано, наявні 5 великих виборчих скриньок.
На дільниці № 070960 у селі Залісся Ковельського району також є недоліки. Зазначається, що тут присутня лише 1 переносна скринька.
Також повідомляється, що зранку у селі Пнівне Камінь-Каширського району, де міститься дільниця № 07024, бюлетені для голосування у сейфі транспортувалися до будівлі дільниці у клубі із приміщення сільради. За словами спостерігача, сейф був опечатаний.
Нагадаємо, голосування на чергових місцевих виборах 25 жовтня розпочалося на виборчих дільницях по всій країні з 8:00 та триватиме до 20:00 без перерви.