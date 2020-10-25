На Волыни на отдельных участках не хватает избирательных урн и кабинок - ОПОРА
Киев • УНН
КИЕВ. 25 октября. УНН. На Волыни на некоторых отдельных участках не хватает избирательных урн и кабинок для голосования. Об этом сообщает общественная сеть "ОПОРА", передает УНН.
"На Волыни информируют о недостатке избирательных ящиков и кабинок на отдельных участках области. Также в селе Пневное Камень-Каширского района сейф с бюллетенями утром транспортировали к участку из другого помещения", - говорится в сообщении.
Отмечается, что на участке в селе № 070558 в селе Невер Камин-Каширского района есть всего 3 урны для голосования - две больших и 1 мала.
На участке № 070719 в селе Цмины Камень-Каширского района есть 3 кабины для голосования. Также есть только 2 большие и 2 малые урны для голосования, добавили в ОПОРЕ.
В селе Пески Луцкого района на участке № 070128 (средняя), не хватает и кабинок, и ящиков. Здесь есть всего 3 кабинки, 2 больших избирательных ящики, а также 2 малых, указали наблюдатели.
На большом участке № 070734 в поселке Семеновка Ковельского района, как указано, имеются 5 больших избирательных ящиков.
На участке № 070960 в селе Залесье Ковельского района также есть недостатки. Отмечается, что здесь есть только 1 переносной ящик.
Также сообщается, что утром в селе Пневное Камень-Каширского района, где находится участок № 07024, бюллетени для голосования в сейфе транспортировались в здание участка в клубе из помещения сельсовета. По словам наблюдателя, сейф был опечатан.
Напомним, голосование на очередных местных выборах 25 октября началось на избирательных участках по всей стране с 8:00 продлится до 20:00 без перерыва.