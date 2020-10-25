В Днепропетровской области пенсионер порвал бюллетени

"На одном из участков 70-летний мужчина порвал собственные бюллетени для голосования. 25 октября в 8:16 в Никопольский отдел полиции поступило сообщение о том, что на одном из участков мужчина порвал бюллетени для голосования", - сообщили правоохранители.

Сейчас сотрудники полиции в отношении нарушителя составляют протокол по статье 212-23 КУоАП (Повреждения, сокрытие, уничтожение своего избирательного бюллетеня, бюллетеня для голосования на референдуме или вынесение его за пределы помещения для голосования).

Отметим, что на Волыни на отдельных участках не хватает избирательных урн и кабинок.