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ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов относительно мирных переговоров
06:35 • 1587 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов относительно мирных переговоров

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 113258 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 124081 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 115588 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

Эксклюзив
НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 121476 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
6 марта, 07:39 • 126104 просмотра

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 151321 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

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5 марта, 16:07 • 150808 просмотра

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В Одесской области без вести пропала гражданка Беларуси

В Одесской области без вести пропала гражданка Беларуси

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 29 августа. УНН. В поселке Затока Одесской области исчезла гражданка Беларуси 1975 года рождения. Об этом УНН сообщили в отделе коммуникации областной полиции.

"Белгород-Днестровским отделом полиции устанавливается местонахождение Вариводы Людмилы Ивановны, 17.09.1975 г. р., гражданки Беларуси, которая находилась на отдыхе в поселке Затока и около 03:00 часов 28 августа текущего года ушла в неизвестном направлении", - говорится в сообщении .

В настоящее время местонахождение женщины не известно.

Приметы: возраст 35-40 лет, рост 170 см, крепкого телосложения.

Была одета в серую футболку с рисунком в виде бледной розы.

Напомним, в Киевской области пропал мужчина 1990 года рождения.

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