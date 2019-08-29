В Одесской области без вести пропала гражданка Беларуси

"Белгород-Днестровским отделом полиции устанавливается местонахождение Вариводы Людмилы Ивановны, 17.09.1975 г. р., гражданки Беларуси, которая находилась на отдыхе в поселке Затока и около 03:00 часов 28 августа текущего года ушла в неизвестном направлении", - говорится в сообщении .

В настоящее время местонахождение женщины не известно.

Приметы: возраст 35-40 лет, рост 170 см, крепкого телосложения.

Была одета в серую футболку с рисунком в виде бледной розы.

Напомним, в Киевской области пропал мужчина 1990 года рождения.