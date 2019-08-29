На Одещині безвісти зникла громадянка Білорусі
Київ • УНН
КИЇВ. 29 серпня. УНН. У селищі Затока Одеської області зникла громадянка Білорусі 1975 року народження. Про це УНН повідомили у відділі комунікації обласної поліції.
"Білгород-Дністровським відділом поліції встановлюється місцезнаходження Вариводи Людмили Іванівни, 17.09.1975 р. н., громадянки Білорусії, яка перебувала на відпочинку у селищі Затока та близько 03:00 години 28 серпня поточного року пішла у невідомому напрямку", - йдеться в повідомленні.
На даний час місцезнаходження жінки не відомо.
Прикмети: вік 35-40 років, зріст 170 см, міцної статури.
Була одягнута у сіру футболку з малюнком у вигляді блідої троянди.
Нагадаємо, у Київській області зник чоловік 1990 року народження.