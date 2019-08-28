На Київщині шукають зниклого чоловіка
Київ • УНН
КИЇВ. 28 серпня. УНН. У Київській області зник чоловік 1990 року народження. Про це УНН повідомили у відділі комунікації обласної поліції.
"Працівники Макарівського відділення поліції розшукують безвісти зниклого Володимира Валецького, 1990 року народження. Із заявою про зникнення молодого чоловіка звернулись до правоохоронців його родичі", - йдеться в повідомленні.
За даними правоохоронців, 11 серпня 2019 року житель села Колонщина вийшов з будинку у невідомому напрямку та не повернувся. Раніше він неодноразово залишав місце проживання, має вади здоров’я.
Прикмети: зріст 2,07 м, вага 140 кг, волосся чорне, коротке, борода чорна, очі темно карі.
Особливі прикмети: носить окуляри.
Нагадаємо, розшукується житель села Кожухів Літинського району Вінницької області, який в травні поточного року поїхав на заробітки до столиці та зник