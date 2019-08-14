Чоловік із Вінниччини поїхав на заробітки до Києва та зник
Київ • УНН
КИЇВ. 14 серпня. УНН. Розшукується житель села Кожухів Літинського району Вінницької області, який в травні поточного року поїхав на заробітки до столиці та зник у кінці липня. Про це УНН повідомили у відділі комунікації обласної поліції.
"Літинським відділенням поліції розшукується безвісти зниклий Верескун Олександр Дмитрович, 10.10.1971 р.н., житель с. Кожухів Літинського району Вінницької області, який у травні поточного року поїхав на заробітки до м. Київ та з 22 липня 2019 року родичі втратили з ним зв’язок", - йдеться в повідомленні.
Прикмети зниклого: зріст 175 см, середньої тілобудови, обличчя овальне, очі темні, коротке русяве волосся.
Нагадаємо, у Лисичанську зниклого безвісти чоловіка знайшли вбитим.