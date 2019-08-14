Мужчина с Винницкой области поехал на заработки в Киев и пропал

"Литинским отделением полиции разыскивается без вести пропавший Верескун Александр Дмитриевич, 10.10.1971 г.р., житель с. Кожухов Литинского района Винницкой области, который в мае текущего года уехал на заработки в г. Киев и с 22 июля 2019 года родственники потеряли с ним связь", - говорится в сообщении.

Приметы пропавшего: рост 175 см, среднего телосложения, лицо овальное, глаза темные, короткие русые волосы.

Напомним, в Лисичанске пропавшего без вести мужчину нашли убитым.