В Киевской области ищут пропавшего мужчину
Киев • УНН
КИЕВ. 28 августа. УНН. В Киевской области пропал мужчина 1990 года рождения. Об этом УНН сообщили в отделе коммуникации областной полиции.
"Сотрудники Макаровского отделения полиции разыскивают без вести пропавшего Владимира Валецкого, 1990 года рождения. С заявлением об исчезновении молодого человека обратились в полицию его родственники", - говорится в сообщении.
По данным правоохранителей, 11 августа 2019 года житель села Колонщина вышел из дома в неизвестном направлении и не вернулся. Ранее он неоднократно оставлял место жительства, имеет проблемы со здоровьем.
Приметы: рост 2,07 м, вес 140 кг, волосы черные, короткие, борода черная, глаза темно карие.
Особые приметы: носит очки.
Напомним, разыскивается житель села Кожухов Литинского района Винницкой области, который в мае текущего года поехал на заработки в столицу и скрылся