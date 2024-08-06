В России на заводе Авангард в городе Стерлитамак Республики Башкортостан произошел взрыв, в результате которого погибли по меньшей мере три человека, сообщают российские медиа, передает УНН.

детали

По информации российских СМИ, взрыв произошел во время демонтажа трубопровода ремонтной бригадой в одном из цехов, все трое членов бригады погибли.

Причины аварии пока выясняются. Следственный комитет страны-агрессоры предполагает, что нарушение техники безопасности во время резки труб могло привести к возгоранию газовоздушной смеси.

Дополнение

Завод Авангард, принадлежащий государственной корпорации Ростех, выполняет оборонные заказы, в частности изготавливает детали для ракетных систем залпового огня. Предприятие находится под санкциями Евросоюза, Швейцарии и Украины.

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