На заводе Авангард в Башкортостане произошел взрыв, погибли трое рабочих. Предприятие выполняет оборонные заказы и находится под санкциями ЕС, Швейцарии и Украины.
В России на заводе Авангард в городе Стерлитамак Республики Башкортостан произошел взрыв, в результате которого погибли по меньшей мере три человека, сообщают российские медиа, передает УНН.
детали
По информации российских СМИ, взрыв произошел во время демонтажа трубопровода ремонтной бригадой в одном из цехов, все трое членов бригады погибли.
Причины аварии пока выясняются. Следственный комитет страны-агрессоры предполагает, что нарушение техники безопасности во время резки труб могло привести к возгоранию газовоздушной смеси.
Дополнение
Завод Авангард, принадлежащий государственной корпорации Ростех, выполняет оборонные заказы, в частности изготавливает детали для ракетных систем залпового огня. Предприятие находится под санкциями Евросоюза, Швейцарии и Украины.
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