Киев • УНН
Начальник ГУР Кирилл Буданов заявил, что максимальная цель рф - получить контроль над Украиной, минимальная - выйти на админграницы Донецкой и Луганской областей.
Начальник Главного управления разведки Кирилл Буданов заявил, что задача максимум для рф - это получить контроль над Украиной, минимум - выйти на админграницы Донецкой и Луганской области. Об этом Буданов заявил в эфире телемарафона, передает УНН.
Детали
Задача максимум - это получить контроль над Украиной любым путем, вообще любым. Задача минимум, и она пока единственная - это выйти на админграницы Донецкой и Луганской области. Она не менялась ни разу
Напомним
Оккупационные войска рф усиливают атаки на востоке Украины, пытаясь выйти на административные границы Луганской области.
росіяни посилюють атаки, намагаючись вийти на адмінкордони Луганщини - заява 3 ОШБр18 июня 2024, 13:08 • 22381 просмотр