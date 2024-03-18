На Новопавловском направлении россияне штурмовали при поддержке авиации позиции Сил обороны 21 раз - Генштаб ВСУ

56 боевых столкновений произошло на украинском фронте в течение суток. Больше всего атак российских захватчиков наши защитники отбили на Новопавловском направлении. Там враг штурмовал при поддержке авиации 21 раз. Об этом говорится в вечерней сводке Генерального штаба Вооруженных Сил Украины, передает УНН.

В течение суток зафиксировано 56 боевых столкновений. В общем, враг нанес 5 ракетных и 55 авиационных ударов, совершил 60 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам. - обобщили в Генштабе ВСУ.

Детали

Самой сложной остается ситуация на Новопавловском направлении. Там Силы обороны продолжают сдерживать врага у Красногоровки, Георгиевки, Новомихайловки, Водяного и Урожайного. Только за понедельник россияне пытались прорвать оборону наших войск на указанном направлении 21 раз, каждый раз прикрываясь авиацией. В частности, противник нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Парасковеевка, Константиновка, Великая Новоселка.

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На Купянском направлении россияне совершили три безуспешных штурма украинских позиций вблизи Синьковки Харьковской области.

На Лиманском направлении наши воины отбили 4 атаки противника возле Тернов Донецкой области.

На Бахмутском направлении нашими воинами отражено 7 атак противника в районах населенных пунктов Ивановское, Клещеевка, Андреевка Донецкой области. Противник нанес авиационный удар в районе населенного пункта Роздоловка Донецкой области.

На Авдеевском направлении наши защитники дали отпор врагу 7 раз. Россияне наступали возле Бердичева, Орловки, Тоненького и Невельского, что в Донецкой области.

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На Ореховском направлении, при поддержке авиации, армейцы рф атаковали позиции наших защитников 7 раз. По данным Генштаба враг тщетно пытался улучшить свое тактическое положение у Старомайорского в Донецкой области и Роботино в Запорожье.

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На Херсонском направлении в течение суток захватчики атаковали позиции наших войск на левом берегу Днепра трижды. Наши защитники крепко держатся занятых позиций, и не уступают врагу.

Дополнительно

По данным Генерального штаба в понедельник авиация Сил обороны нанесла 9 ударов по позициям россиян. А бойцы из подразделений ракетных войск и артиллерии поразили одну установку ПВО противника.

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