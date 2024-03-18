Столтенберг: ситуация на фронте сложная, союзники НАТО обеспечивают 99 процентов военной помощи Украине

Необходимо усилить поддержку Украины из-за сложной ситуации на фронте. Союзники по НАТО обеспечивают 99 процентов военной помощи. Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции с премьером Грузии Ираклием Кобахидзе, пишет "Грузия Online", передает УНН.

"Россия преследует имперские амбиции, и ситуация в Украине, на поле боя, сложная. Поэтому жизненно важно, чтобы мы усилили поддержку. Союзники по НАТО обеспечивают 99 процентов военной помощи, и наши партнеры также играют важную роль", - заявил Йенс Столтенберг.

Он также приветствовал тот факт, что Грузия принимает тысячи украинских беженцев и оказывает значительную гуманитарную и финансовую помощь".

Дополнение

Как пишет Telegraph, Украине так не хватает боеприпасов, что к концу месяца у нее закончатся ракеты ПВО для защиты своих городов.

Глава дипломатии Европейского союза Жозеп Боррель заявил, что результат войны России против Украины решится в этом году - весной и летом.