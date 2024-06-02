На Николаевщине повреждены семь частных домов из-за российских обстрелов

В ночь на 2 июня силами и средствами противовоздушной обороны на Николаевщине уничтожено одиннадцать БПЛА типа "Shahed 131/136". Об этом сообщил глава Николаевской ОВА Виталий Ким, передает УНН.

детали

Вчера, 1 июня, в 07:33 и 19:04 враг наносил минометные обстрелы по акватории Очаковской общины. Пострадавших нет.

Также вчера, 1 июня, в 12:15 враг атаковал Степовскую общину. Обломки ракеты (тип устанавливается) упали на открытой территории за пределами населенного пункта. В результате действия взрывной волны повреждены семь частных домов и хозяйственные постройки (выбиты окна и крыши). Пострадавших нет.

Кроме того 1 июня в 15:50 и 18:00 враг наносил артиллерийские обстрелы по территории Куцурубской общины. В результате одного из обстрелов в с. Ивановка произошло возгорание на территории спортивной площадки школы. Пожар был оперативно ликвидирован. Пострадавших нет.

Сегодня ночью, 2 июня, в результате падения обломков сбитых вражеских БпЛА типа "Shahed-131/136" в Куцурубской общине произошло возгорание складских помещений промышленного предприятия. По состоянию на 06: 00 пожар локализован. Пострадавших нет.

По информации районных военных администраций.

Сенкевич о взрыве который был слышен в Николаеве: произошел в воздухе за городом