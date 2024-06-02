На Миколаївщині пошкоджено сім приватних будинків через російські обстріли
Київ • УНН
В результаті російських обстрілів на Миколаєві були пошкоджені сім приватних будинків і господарських будівель, вибиті вікна і пошкоджені дахи, хоча повідомлень про постраждалих не надходило.
У ніч на 2 червня силами та засобами протиповітряної оборони на Миколаївщині знищено одинадцять БпЛА типу "Shahed 131/136". Про це повідомив голова Миколаївської ОВА Віталій Кім, передає УНН.
Деталі
Учора, 1 червня, о 07:33 та 19:04 ворог завдавав мінометних обстрілів по акваторії Очаківської громади. Постраждалих немає.
Також учора, 1 червня, о 12:15 ворог атакував Степівську громаду. Уламки ракети (тип встановлюється) впали на відкритій території за межами населеного пункту. Внаслідок дії вибухової хвилі пошкоджено сім приватних будинків та господарські споруди (вибито вікна та дахи). Постраждалих немає.
Крім того 1 червня о 15:50 та 18:00 ворог завдавав артилерійських обстрілів по території Куцурубської громади. Внаслідок одного із обстрілів у с. Іванівка відбулося займання на території спортивного майданчика школи. Пожежа була оперативно ліквідована. Постраждалих немає.
Сьогодні вночі, 2 червня, внаслідок падіння уламків збитих ворожих БпЛА типу "Shahed-131/136" у Куцурубській громаді відбулося займання складських приміщень промислового підприємства. Станом на 06:00 пожежа локалізована. Постраждалих немає.
За інформацією районних військових адміністрацій.
Сєнкевич про вибух який було чути в Миколаєві: стався у повітрі за містом01.06.24, 13:44 • 44273 перегляди