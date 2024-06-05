На Николаевщине ночью уничтожили 6 "шахедов": обломки повредили около 10 частных домов

В Николаевской области в ночь на 5 июня силы противовоздушной обороны сбили шесть БПЛА типа "Shahed 131/136". Впрочем, в результате падения обломков повреждены десять частных домов и легковые автомобили на территории дачного кооператива Бугской общины. Об этом сообщил глава ОВА Виталий Ким, передает УНН.

В ночь на 5 июня силами и средствами противовоздушной обороны на Николаевщине уничтожено шесть БпЛА типа"Shahed 131/136" - написал Ким в Telegram.

Глава ОВА рассказал, что на территории дачного кооператива Бугской громады в результате падения обломков сбитого вражеского БпЛА типа "Shahed 131/136" полностью разрушен один частный дом, кроме того, повреждены около десяти частных домов и два легковых автомобиля. Пострадавших нет.

Кроме того, вчера, 4 июня, в 13:44 враг нанес удар дроном-камикадзе FPV по населенному пункту Куцурубской общины. Обошлось без пострадавших.

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