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Бизнесмена могут не довезти до больницы – нардеп об уничтоженной двумя агрофирмами дороге, по которой едва проехала "скорая" с тяжело больной пенсионеркой
В Минобороны рассказали о проценте обращений женщин в центры рекрутинга
"Единственный источник дохода": глава "ОПЗ" Ковальский рассказал об участии завода в зерновой инициативе
Своим сообщением в соцсетях Гетманцев может давить на суд и разглашать тайну следствия - адвокат
Нацбанк не будет отвечать за незаконную ликвидацию "Конкорда", потому что в стране действует коллегиальная безответственность - нардеп
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"Тенденция на увеличение объемов перевалки": "ОПЗ" о результатах своей работы в рамках зерновой инициативы в 2024 годуЭксклюзив
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Удостоверение ветерана отныне в " Дии " - Федоров
Враг ночью и утром обстрелял 6 общин Сумщины: прогремело 36 взрывов
Курс валют на 5 июня: гривна укрепилась на 19 копеек
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На Николаевщине ночью уничтожили 6 "шахедов": обломки повредили около 10 частных домов
Ночью над Николаевской областью были сбиты шесть беспилотных летательных аппаратов "шахед", но упавшие обломки повредили около 10 частных домов и автомобилей в дачном кооперативе.
Произведения Труша и Эрделли: музейный фонд Украины пополнится сотней картин, изъятых у медведчука
Национальная полиция изъяла и вернула в собственность государства уникальное украшение III века, коллекцию древностей и 264 картины, которые нашли у обвиняемого в госизмене виктора медведчука.
"Тенденция на увеличение объемов перевалки": "ОПЗ" о результатах своей работы в рамках зерновой инициативы в 2024 году
Одесский припортовый завод продемонстрировал четкую тенденцию к увеличению объемов перевалки зерна морским транспортом, отгрузив более 520 000 тонн за первые 5 месяцев 2024 года.
США ищут гарантий санкций от ЕС для поддержки кредита для Украины на 50 млрд долл. - FT
США готовы предоставить Украине кредит в 50 миллиардов долларов, который будет погашен за счет замороженных российских активов, если ЕС продлит ответные санкции против Москвы на неопределенный срок.
Удостоверение ветерана отныне в " Дии " - Федоров
В" Дію " теперь можно загрузить удостоверение ветерана, что позволяет украинским ветеранам войны и членам их семей легко получать доступ к своим документам в цифровом виде.
Враг ночью и утром обстрелял 6 общин Сумщины: прогремело 36 взрывов
Российские войска ночью и утром обстреляли 6 общин в Сумской области, при этом было зафиксировано 36 взрывов в результате артиллерийских, минометных обсрелов и атак с БПЛА.
Курс валют на 5 июня: гривна укрепилась на 19 копеек
Национальный банк Украины установил официальный курс гривны на уровне 40,2948 грн/доллар, укрепив гривну на 19 копеек.
К расследованию военных преступлений рф в Украине присоединилась прокуратура Болгарии
Болгария присоединится к расследованию российских военных преступлений против военнопленных и гражданского населения в Луганской и Донецкой областях Украины в 2022 году.
Армия рф обстреляла базы отдыха в Харьковской области, за сутки известно о 3 пострадавших
В Харьковской области российские войска за минувшие сутки обстреляли по меньшей мере три района, попали в том числе по базам отдыха, известно о трех пострадавших.
Парламентские выборы в Индии: премьер Моди объявил о победе
Национальный демократический альянс премьер-министра Нарендры Моди одержал победу на парламентских выборах в Индии, обеспечив себе третий срок пребывания у власти подряд, хотя и не смог получить абсолютного большинства голосов.