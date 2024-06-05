На Миколаївщині вночі знищили 6 "шахедів": уламки пошкодили близько 10 приватних будинків
Київ • УНН
Вночі над Миколаївською областю були збиті шість безпілотних літальних апаратів "шахед", але уламки, що впали, пошкодили близько десяти приватних будинків і автомобілів в дачному кооперативі.
У Миколаївській області у ніч на 5 червня сили протиповітряної оборони збили шість БпЛА типу "Shahed 131/136". Втім внаслідок падіння уламків пошкоджені близько десяти приватних будинків та легкові автівки на території дачного кооперативу Бузької громади. Про це повідомив голова ОВА Віталій Ким, передає УНН.
У ніч на 5 червня силами та засобами протиповітряної оборони на Миколаївщині знищено шість БпЛА типу "Shahed 131/136"
Голова ОВА розповів, що на території дачного кооперативу Бузької громади внаслідок падіння уламків збитого ворожого БпЛА типу "Shahed 131/136" повністю зруйновано один приватний будинок, крім того, пошкоджено близько десяти приватних будинків та два легкові автомобілі. Постраждалих немає.
Крім того, учора, 4 червня, о 13:44 ворог завдав удару дроном-камікадзе FPV по населеному пункту Куцурубської громади. Обійшлось без постраждалих.
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