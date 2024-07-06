Киев • УНН
Обломки сбитой вражеской ракеты вызвали пожар на открытой территории в Николаевской области, но обошлось без жертв.
На Николаевщине в результате падения обломков сбитой вражеской ракеты на открытом участке местности вспыхнул пожар. К счастью, обошлось без жертв. Об этом сообщает председатель Николаевской ОГА Виталий Ким, передает УНН.
Детали
По информации районных военных администраций, в Николаевской области за минувшие сутки, силами и средствами противовоздушной обороны на Николаевщине уничтожено управляемую авиационную ракету Х-59 и разведывательный БпЛА.
Следовательно, из-за падения обломков сбитой ракеты на открытом участке местности загорелся пожар, который был ликвидирован пожарными.
К счастью, пострадавших нет.
На Николаевщине из-за пожара сухой травы загорелись жилые дома4 июля 2024, 00:42 • 19415 просмотров