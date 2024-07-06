На Николаевщине в результате падения обломков сбитой вражеской ракеты на открытом участке местности вспыхнул пожар. К счастью, обошлось без жертв. Об этом сообщает председатель Николаевской ОГА Виталий Ким, передает УНН.

Детали

По информации районных военных администраций, в Николаевской области за минувшие сутки, силами и средствами противовоздушной обороны на Николаевщине уничтожено управляемую авиационную ракету Х-59 и разведывательный БпЛА.

Следовательно, из-за падения обломков сбитой ракеты на открытом участке местности загорелся пожар, который был ликвидирован пожарными.

К счастью, пострадавших нет.

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