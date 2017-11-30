На МКС нашли бактерии внеземного происхождения
Киев • УНН
КИЕВ. 30 ноября. УНН. Вернувшись на Землю из полета на МКС российский космонавт Антон Шкаплеров заверил, что ученые обнаружили на станции бактерии внеземного происхождения. Во время выходов в космос с борта МКС космонавты обнаружили бактерии на мазках с внешней поверхности станции, передает УНН со ссылкой на ТАСС.
Российский космонавт Антон Шкаплеров заявил в интервью, что в ходе эксперимента "Тест" были взяты мазки ватными тампонами с внешней стороны станции. После возвращения на Землю в этих пробах были обнаружены, как отметил космонавт, внеземные бактерии.
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"Откуда то на этих тампонах оказались бактерии, которых не было при запуске модуля МКС. То есть они откуда прилетели из космоса и поселились на внешней стороне обшивки. Пока они изучаются и, похоже, никакой опасности не несут", - сказал космонавт.
Напомним, в NASA показали тестирование и подготовку объектов, где происходит строительство и тестирование ракеты-носителя SLS, которая в будущем отправит на Марс капсулу "Орион".