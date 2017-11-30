На МКС знайшли бактерії позаземного походження
Київ • УНН
КИЇВ. 30 листопада. УНН. Повернувшись на Землю з польоту на МКС російський космонавт Антон Шкаплеров запевнив, що вчені виявили на станції бактерії позаземного походження. Під час виходів у космос з борту МКС космонавти виявили бактерії на мазках з зовнішній поверхні станції, передає УНН з посиланням на ТАСС.
Російський космонавт Антон Шкаплеров заявив в інтерв’ю, що в ході експерименту “Тест” були взяті мазки ватними тампонами із зовнішнього боку станції. Після повернення на Землю в цих пробах були виявлені, як зазначив космонавт, позаземні бактерії.
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“Звідкись на цих тампонах виявилися бактерії, яких не було при запуску модуля МКС. Тобто вони звідкись прилетіли з космосу і оселилися на зовнішній стороні обшивки. Поки вони вивчаються і, схоже, ніякої небезпеки не несуть,” — сказав космонавт.
Нагадаємо, у NASA показали тестування та підготовку об’єктів, де відбувається будівництво і тестування ракети-носія SLS, яка в майбутньому відправить на Марс капсулу “Оріон”.