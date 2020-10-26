В Николаевской области женщина пошла купаться в озере и утонула
Киев • УНН
КИЕВ. 26 октября. УНН. Во время купания в озере Фрегат в Первомайске Николаевской области накануне погибла женщина, спасатели вытащили ее тело из водоема. Об этом сообщили УНН в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Николаевской области.
"25 октября в 17:55... поступило сообщение о том, что во время купания в озере Фрегат, что в городе Первомайск, исчезла женщина. Об этом спасателям сообщили очевидцы", - говорится в сообщении.
На месте спасатели на лодке добрались до тела погибшей женщины, которое находилось на расстоянии 4 метров от берега, и транспортировали его на сушу.
Тело человека направлено в судебно-медицинскую экспертизу КНП "Первомайская центральная городская многопрофильная больница" Первомайского городского совета.
Обстоятельства происшествия выясняли сотрудники правоохранительных органов.
Напомним, в Одесской области подросток бросился спасать друзей в море и утонул.