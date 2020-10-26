На Миколаївщині жінка пішла купатися в озері і потонула
Київ • УНН
КИЇВ. 26 жовтня. УНН. Під час купання в озері Фрегат у Первомайську на Миколаївщині напередодні загинула жінка, рятувальники дістали її тіло з водойми. Про це УНН повідомили у пресслужбі ГУ ДСНС України у Миколаївській області.
"25 жовтня о 17:55... надійшло повідомлення про те, що під час купання в озері Фрегат, що у місті Первомайськ зникла жінка. Про це рятувальників сповістили очевидці", - йдеться у повідомленні.
На місці рятувальники на човні дістались до тіла загиблої жінки, яке перебувало на відстані 4 метрів від берега та транспортували його на сушу.
Тіло людини направлено до судово-медичної експертизи КНП "Первомайська центральна міська багатопрофільна лікарня" Первомайської міської ради.
Обставини події з’ясовували співробітники правоохоронних органів.
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