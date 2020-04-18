В Николаевской области уже 35 случаев заболевания COVID-19
Киев • УНН
КИЕВ. 18 апреля. УНН. В Николаевской области зафиксировано 35 случаев заболевания COVID-19, из них 5 в Николаеве. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Николаевской ОГА.
"По состоянию на 10:00 18 апреля в Николаевской области зарегистрировано 35 подтвержденных случаев COVID-19. Из всех подтвержденных случаев 24 человека - это жители города Вознесенска и Вознесенского района, 5 человек - жители города Николаева, 4 человека с Домановского района и 1 по лицу - в городе Южноукраинске и Арбузинском районе", - говорится в сообщении.
Отмечается, что с 10:00 17 апреля до 10:00 18 апреля за медицинской помощью обратились 29 пациентов с подозрением на COVID-19, из них 5 человек госпитализированы в КНП "Николаевский областной центр лечения инфекционных болезней", 5 человек госпитализированы в другие инфекционные стационары, 19 лицам назначено амбулаторное лечение дома в условиях самоизоляции.
Всего с начала 2020 года в Николаевской области зарегистрировано 227 человек с подозрением на заболевание COVID-19, из них у 35-ти человек заболевание подтверждено лабораторно методом ПЦР.
Госпитализировано за весь период 111 пациентов, 116 лицам назначено амбулаторное лечение в условиях самоизоляции. В вирусологической лаборатории проведено исследование методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) от 835 человек, из них 27 положительные.
Напомним, в Украине на 9 часов 18 апреля зафиксировано 5106 случаев коронавирусной болезни COVID-19, из них 133 летальных.