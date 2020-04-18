На Миколаївщині вже 35 випадків захворювання на COVID-19
Київ • УНН
КИЇВ. 18 квітня. УНН. На Миколаївщині зафіксовано 35 випадків захворювання на COVID-19, з них 5 у Миколаєві. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу Миколаївської ОДА.
“Станом на 10:00 18 квітня в Миколаївській області зареєстровано 35 підтверджених випадків COVID-19. З усіх підтверджених випадків 24 особи — це мешканці міста Вознесенська та Вознесенського району, 5 осіб — мешканці міста Миколаєва, 4 особи з Доманівського району та 1 по особі — у місті Южноукраїнську та Арбузинському районі”, — сказано у повідомленні.
Зазначається, що з 10:00 17 квітня до 10:00 18 квітня за медичною допомогою звернулися 29 пацієнтів з підозрою на COVID-19, з них 5 осіб госпіталізовано до КНП “Миколаївський обласний центр лікування інфекційних хвороб”, 5 осіб госпіталізовано до інших інфекційних стаціонарів, 19 особам призначене амбулаторне лікування вдома в умовах самоізоляції.
Всього з початку 2020 року в Миколаївській області зареєстровано 227 осіб з підозрою щодо захворювання на COVID-19, з них у 35-ти осіб захворювання підтверджене лабораторно методом ПЛР.
Госпіталізовано за весь період 111 пацієнтів, 116 особам призначено амбулаторне лікування в умовах самоізоляції. У вірусологічній лабораторії проведено дослідження методом полімеразної ланцюгової реакції (ПЛР) від 835 осіб, з них 27 позитивні.
Нагадаємо, в Україні на 9 годину 18 квітня зафіксовано 5106 випадків коронавірусної хвороби COVID-19, з них 133 летальні.