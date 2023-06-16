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На Николаевщине в результате подрыва дамбы подтопленными остаются 102 дома

Киев • УНН

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КИЕВ. 16 июня. УНН. На утро 16 июня подтопленными из-зи российского подрыва Каховской ГЭС остаются 102 дома в Баштанском районе Николаевской области, для людей организована доставка чистой питьевой воды. Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям, пишет УНН.

На Николаевщине в результате подрыва дамбы подтопленными остаются 102 дома

Цитата

"Подтопленными остаются 102 здания, а также огороды, колодцы, подвалы на территориях частных домохозяйств в Баштанском районе. Для ликвидации последствий в г. Снигиревка работает оперативный штаб. Созданы три рабочих участка: в селах Афанасьевка, Нововасильевка и Павловка", - говорится в сообщении. 

Детали

В общем, с начала проведения работ из поселка Афанасьевка спасателями эвакуированы 154 человека, из которых 7 детей и из Нововасильевки 8 человек. Оказана помощь 295 гражданам.

В населенные пункты, которые из-за поднятия уровня воды, оказались отрезанными от административных центров организована доставка чистой питьевой воды и предметов первой необходимости.

Продолжаются работы по откачке воды из затопленных подвалов и колодцев. Сейчас уже откачано 1423 куб. м из 88 домовладений.

Дополнение 

Из подтопленных в результате подрыва россиянами Каховской дамбы населенных пунктов Николаевской области уже эвакуировали 852 человека, в том числе 166 детей.

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