На Миколаївщині внаслідок підриву дамби підтопленими залишаються 102 будинки
Київ • УНН
КИЇВ. 16 червня. УНН. На ранок 16 червня підтопленими через російський підрив Каховської ГЕС залишаються 102 будинки у Баштанському районі Миколаївської області, для людей організовано доставку чистої питної води. Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій, пише УНН.
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"Підтопленими залишаються 102 будівлі, а також городи, колодязі, підвали на територіях приватних домогосподарств у Баштанському районі. Для ліквідації наслідків у м. Снігурівка працює оперативний штаб. Створено три робочі ділянки: у селах Афанасіївка, Нововасилівка та Павлівка", -йдеться у повідомленні.
Деталі
Загалом, з початку проведення робіт з селища Афанасіївка рятувальниками евакуйовано 154 людини, з яких 7 дітей та з Нововасилівки 8 людей. Надано допомогу 295 громадянам.
До населених пунктів, які через підняття рівня води, опинились відрізаними від адміністративних центрів організовано доставку чистої питної води та предметів першої необхідності.
Продовжуються роботи по відкачуванню води із затоплених підвалів та колодязів. Наразі вже відкачано 1423 куб. м з 88 домоволодінь.
Доповнення
З підтоплених внаслідок підриву росіянами Каховської дамби населених пунктів Миколаївської області вже евакуювали 852 людини, у тому числі 166 дітей.