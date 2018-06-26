В Николаевской области опровергли информацию о смерти ребенка от кори
Киев • УНН
КИЕВ. 26 июня. УНН. Управление здравоохранения Николаевской облгосадминистрации опровергло информацию о смерти ребенка в области от кори. Об этом сообщила пресс-служба областного управления здравоохранения, передает УНН.
"В СМИ поступила информация о смерти ребенка от кори, но произошла техническая ошибка. По данным ГУ "Николаевский областной лабораторный центр МЗ Украины" и главного врача Николаевской областной инфекционной больницы, ребенок умер от сепсиса и полиорганной недостаточности на фоне хронического заболевания", - говорится в сообщении.
Отмечено, что уточненную информацию о смерти ребенка срочно направили в Центр общественного здоровья МЗ Украины с копиями документов, которые ее подтверждают.
Напомним, Центр общественного здоровья МОЗ Украины сообщил, что на прошлой неделе в Николаевской области от кори умер 8-летний ребенок.