На Миколаївщині спростували інформацію про смерть дитини від кору
Київ • УНН
КИЇВ. 26 червня. УНН. Управління охорони здоров'я Миколаївської облдержадміністрації спростувало інформацію про смерть дитини в області від кору. Про це повідомила прес-служба обласного управління охорони здоров'я, передає УНН.
"В ЗМІ надійшла інформація щодо смерті дитини від кору, але сталася технічна помилка. За даними ДУ "Миколаївський обласний лабораторний центр МОЗ України" та головного лікаря Миколаївської обласної інфекційної лікарні, дитина померла від сепсису та поліорганної недостатності на фоні хронічногозахворювання", – йдеться в повідомленні.
Зазначено, що уточнену інформацію щодо смерті дитини терміново надіслали до Центру громадського здоров'я МОЗ України з копіями документів, які її підтверджують.
Нагадаємо, Центр громадського здоров'я МОЗ України повідомив, що минулого тижня у Миколаївській області від кору померла 8-річна дитина.