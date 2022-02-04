В Николаевской области мать заставляла своих маленьких детей сниматься в порно
Киев • УНН
КИЕВ. 4 февраля. УНН. В Николаевской области 30-летняя женщина вместе с 17-летней сообщницей заставляла своих маленьких детей сниматься в порно, после чего за деньги она продавала видеоматериалы интернете. Об этом информирует Киевская городская прокуратура, пишет УНН.
Детали
В правоохранительные органы поступила информация от иностранных коллег о распространении в интернете фото- и видеоматериалов порнографического характера, созданных при участии двух малолетних девушек, вероятно из Украины.
В рамках начатого уголовного производства установлено, что к изготовлению противоправного контента причастна 30-летняя жительница Николаевской области, которая использовала для съемок собственных детей 9 и 11 лет.
Женщина действовала совместно со своей несовершеннолетней знакомой. Придумав сценарии сексуальных сцен, злоумышленницы заставляли малолетних девушек участвовать в таких съемках, после чего изготовленные видеофайлы порнографического характера распространяли за деньги в интернете.
Сейчас 30-летней женщине и 17-летней жительницам Николаевской области сообщено о подозрении. Решают вопрос об избрании мер пресечения.
Следственные действия продолжаются. Злоумышленницам грозит от 9 до 15 лет лишения свободы.
Добавим
В городе Курахово Донецкой области мужчина убил и закопал в землю трехлетнего ребенка, у которого с рождения была инвалидность. Ему грозит пожизненное заключение.