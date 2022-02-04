На Донеччині чоловік вбив та закопав трирічну дитину: йому загрожує довічне ув’язнення

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До поліції надійшло повідомлення від жінки про те, що в місті Курахове зник її маленький онук. Проте матір хлопчика не змогла пояснити, де її син. Оперативники встановили, що малюка вже більше тижня немає на світі та викрили вбивцю.

Як виявилося, у квартирі мешкає 30-річна жінка з трьома дітьми та її співмешканець. Подружжя не працює, обидва вживають наркотики. Загалом у багатодітній родині виховуються п’ятеро дітей віком від 1,5 до 9 років, проте двоє старших живуть із бабусею в іншому місті.

Поліцейські виявили, що вдома немає трирічного сина. Правоохоронці встановили, що в ніч з 23 на 24 січня зловмисник побив безпорадну дитину. Як інформує Донецька обласна прокуратура, чоловік взяв за руки 3-річного хлопчика, який з народження мав інвалідність та не міг самостійно рухатись, та став примушувати його ходити.

Під час таких "занять" дитина стала плакати, після чого підозрюваний побив її руками по всьому тілу, спричинивши чисельні тілесні ушкодження, від яких хлопчик помер.

Коли малюк перестав подавати ознаки життя, чоловік загорнув його у простирадло та поліетиленовий пакет, виніс до покинутої дачної ділянки та прикопав під землею та снігом.

29-річного фігуранта затримано в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Чоловік був неодноразово судимий за крадіжки, викрадення авто та зберігання наркотиків. На момент скоєння злочину він відбував умовний строк.

Затриманому оголошено підозру в умисному вбивстві малолітньої дитини (п.2 ч.2 ст. 115 Кримінального кодексу України).

Йому загрожує до 15 років позбавлення волі або довічне ув’язнення. Досудове розслідування триває.

Родина перебувала на обліку в соцслужбах як багатодітна. Матір загиблого притягувалася до адміністративної відповідальності за неналежне виконання батьківських обов’язків. Наразі двох її найменших доньок поліцейські доставили до лікарні для обстеження. Вирішується питання про позбавлення громадянки батьківських прав.

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