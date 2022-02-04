На Донеччині чоловік вбив та закопав трирічну дитину: йому загрожує довічне ув’язнення

ukru
У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування
Ексклюзив
10:51 • 48807 перегляди

У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування

Ексклюзив
10:44 • 77088 перегляди

Виробники так і не знизили ціни на ліки, хоча більше не сплачують аптекам за маркетинг - нардеп

Ексклюзив
09:04 • 88513 перегляди

Великодній кошик цього року подорожчає на 15-20% - експерт

Ексклюзив
07:52 • 116595 перегляди

Понад 23 тис. компаній підтвердили статус критично важливого підприємства до 31 березня - Мінцифри

Ексклюзив
2 квітня, 07:07 • 124468 перегляди

НАБУгейт: Офіс Генпрокурора відкрив кримінальне провадження проти детективів Кривоноса за незаконне прослуховування адвокатів

Ексклюзив
2 квітня, 06:08 • 110824 перегляди

Мільйони “на ліках для держави”: фармгігантів підозрюють у злочинних схемах з дистриб’ютором

1 квітня, 18:40 • 130726 перегляди

Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський

1 квітня, 17:04 • 166983 перегляди

Трамп розчарований лідерами України та росії - Білий дім

1 квітня, 12:21 • 178897 перегляди

Україна отримала ще €3,5 млрд від ЄС у межах Ukraine Facility

Ексклюзив
1 квітня, 11:39 • 215444 перегляди

НАБУ “затримало” малолітніх дітей на трасі під Києвом - телефонувати адвокату заборонили, посилаючись на наказ керівництва

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+10°
3 м/с
92 %
747 мм
Сильний дощ, очікується, що дощ триватиме протягом наступних 2 годин
Популярнi новини

Як швидко і легко почистити мікрохвильовку: ефективні методи

2 квітня, 06:05 • 190732 перегляди

Титан, літій, графіт: хто володіє українськими надрами

07:39 • 258498 перегляди

"Можливо": представник путіна висловився про візит до Вашингтона для зустрічі з Віткоффом

08:47 • 65097 перегляди

В Мін’юсті розповіли про мікросхеми західного виробництва у російських ракетах і "шахедах"

09:50 • 34489 перегляди

"Криза середнього віку": Ді Капріо шокував публіку раптовою зміною іміджу

10:22 • 58173 перегляди
Публікації

Титан, літій, графіт: хто володіє українськими надрами

07:39 • 258593 перегляди

Як швидко і легко почистити мікрохвильовку: ефективні методи

2 квітня, 06:05 • 190805 перегляди

“Масштабне оновлення продовжується”: АРМА знайшло нове виправдання для неефективного реєстру арештованих активів

1 квітня, 13:38 • 296053 перегляди

Що зміниться з 1 квітня 2025 року: перерахунок пенсій, перебронювання та ціни на цигарки

1 квітня, 05:30 • 415332 перегляди

"День визволення Америки" – коли вступають в силу мита Трампа і що варто про це знати

31 березня, 10:29 • 667184 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Денис Шмигаль

Еммануель Макрон

Марін Ле Пен

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Київ

Дніпро

Львів

Реклама
УНН Lite

“Залізний кулак” може знову з'явитися на екранах: MCU розглядає повернення героїв Marvel від Netflix

12:49 • 11205 перегляди

"Криза середнього віку": Ді Капріо шокував публіку раптовою зміною іміджу

10:22 • 58215 перегляди

Четверта частина саги "Людина-павук" з Томом Голландом у головній ролі отримала офіційну назву та дату виходу

1 квітня, 16:49 • 100038 перегляди

Меган Маркл рекламує свої джеми, публікуючи фотографії "за лаштунками"

1 квітня, 13:05 • 137481 перегляди

Стендап-комік Алла Волкова народила первістка: перше фото

1 квітня, 11:05 • 162285 перегляди
Актуальне

Facebook

The New York Times

Instagram

Telegram

Шахед-136

На Донеччині чоловік вбив та закопав трирічну дитину: йому загрожує довічне ув’язнення

На Донеччині чоловік вбив та закопав трирічну дитину: йому загрожує довічне ув’язнення

Київ • УНН

 • 27777 перегляди

КИЇВ. 4 лютого. УНН. У місті Курахове Донецької області чоловік жорстоко вбив та закопав у землю трирічну дитину, яка з народження мала інвалідність. Йому загрожує довічне ув’язнення, інформує УНН з посиланням на поліцію Донецької області.

Деталі

До поліції надійшло повідомлення від жінки про те, що в місті Курахове зник її маленький онук. Проте матір хлопчика не змогла пояснити, де її син. Оперативники встановили, що малюка вже більше тижня немає на світі та викрили вбивцю.

Як виявилося, у квартирі мешкає 30-річна жінка з трьома дітьми та її співмешканець. Подружжя не працює, обидва вживають наркотики. Загалом у багатодітній родині виховуються п’ятеро дітей віком від 1,5 до 9 років, проте двоє старших живуть із бабусею в іншому місті.

Поліцейські виявили, що вдома немає трирічного сина. Правоохоронці встановили, що в ніч з 23 на 24 січня зловмисник побив безпорадну дитину. Як інформує Донецька обласна прокуратура, чоловік взяв за руки 3-річного хлопчика, який з народження мав інвалідність та не міг самостійно рухатись, та став примушувати його ходити.

Під час таких "занять" дитина стала плакати, після чого підозрюваний побив її руками по всьому тілу, спричинивши чисельні тілесні ушкодження, від яких хлопчик помер.

Коли малюк перестав подавати ознаки життя, чоловік загорнув його у простирадло та поліетиленовий пакет, виніс до покинутої дачної ділянки та прикопав під землею та снігом.

29-річного фігуранта затримано в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Чоловік був неодноразово судимий за крадіжки, викрадення авто та зберігання наркотиків. На момент скоєння злочину він відбував умовний строк.

Затриманому оголошено підозру в умисному вбивстві малолітньої дитини (п.2 ч.2 ст. 115 Кримінального кодексу України).

Йому загрожує до 15 років позбавлення волі або довічне ув’язнення. Досудове розслідування триває.

Родина перебувала на обліку в соцслужбах як багатодітна. Матір загиблого притягувалася до адміністративної відповідальності за неналежне виконання батьківських обов’язків. Наразі двох її найменших доньок поліцейські доставили до лікарні для обстеження. Вирішується питання про позбавлення громадянки батьківських прав.

Нагадаємо

На Харківщині 18-річна мешканка села Безруки задушила немовля та викинула тіло в яму з нечистотами у дворі.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Кримінал та НП
Bitcoin
$85,036.60
Золото
$3,159.45
Tesla
$268.93
Brent
$74.04
S&P 500
$5,597.74
Газ TTF
$42.25
Ethereum
$1,871.83