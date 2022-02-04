В Донецкой области мужчина убил и закопал трехлетнего ребенка: ему грозит пожизненное заключение

Детали

В полицию поступило сообщение от женщины о том, что в городе Курахово пропал ее маленький внук. Однако мать мальчика не смогла объяснить, где ее сын. Оперативники установили, что малыша уже больше недели нет на свете и разоблачили убийцу.

Как оказалось, в квартире живет 30-летняя женщина с тремя детьми и ее сожитель. Супруги не работают, оба употребляют наркотики. Всего в многодетной семье воспитываются пятеро детей в возрасте от 1,5 до 9 лет, однако двое старших живут с бабушкой в другом городе.

Полицейские обнаружили, что дома нет трехлетнего сына. Правоохранители установили, что в ночь с 23 на 24 января злоумышленник избил беспомощного ребенка. Как сообщает Донецкая областная прокуратура, мужчина взял за руки 3-летнего мальчика, который с рождения имел инвалидность и не мог самостоятельно двигаться, и стал заставлять его ходить.

Во время таких "занятий" ребенок стал плакать, после чего подозреваемый избил его руками по всему телу, причинив многочисленные телесные повреждения, от которых мальчик умер.

Когда малыш перестал подавать признаки жизни, мужчина завернул его в простыню и полиэтиленовый пакет, вынес к заброшенному дачному участку и закопал под землей и снегом.

29-летний фигурант задержан в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины. Мужчина был неоднократно судим за кражи, угон и хранение наркотиков. На момент совершения преступления он отбывал условный срок.

Задержанному объявлено подозрение в умышленном убийстве малолетнего ребенка (п. 2 ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины).

Ему грозит до 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение. Досудебное расследование продолжается.

Семья состояла на учете в соцслужбах как многодетная. Мать погибшего привлекалась к административной ответственности за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей. Сейчас двух ее самых маленьких дочерей полицейские доставили в больницу для обследования. Решается вопрос о лишении гражданки родительских прав.

Напомним

В Харьковской области 18-летняя жительница села Безруки задушила младенца и выбросила тело в яму с нечистотами во дворе.



